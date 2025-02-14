Тренер сборной Канады прокомментировал дополнительную тренировку Кросби и Маккиннона

Главный тренер сборной канады на Турнире четырёх наций Джон Купер высказался о нападающих Сидни Кросби и Натане Маккинноне, которые добровольно вышли на необязательную дополнительную тренировку после победы над сборной Швеции в стартовом матче соревнования (4:3 OT).

«Эти двое — заядлые хоккеисты. Это действительно круто — быть частью этого. Для них всё сводится к игре. Они говорят об игре, они живут игрой, вы нечасто такое увидите. Когда вы достигаете такого уровня, у вас появляется желание сбросить обороты, привыкание к такой жизни — я бесчисленное количество раз наблюдал такое у игроков. Но эти двое не воспринимают это как должное», — приводит слова Купера официальный сайт НХЛ.

37-летний нападающий Сидни Кросби стал самым результативным игроком стартового матча Турнира четырёх наций Швеция — Канада (3:4 OT), оформив ассистентский хет-трик. 29-летний Натан Маккиннон в этой игре записал на свой счёт первую заброшенную шайбу канадцев.

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