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Тренер сборной Канады прокомментировал дополнительную тренировку Кросби и Маккиннона

Тренер сборной Канады прокомментировал дополнительную тренировку Кросби и Маккиннона
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Главный тренер сборной канады на Турнире четырёх наций Джон Купер высказался о нападающих Сидни Кросби и Натане Маккинноне, которые добровольно вышли на необязательную дополнительную тренировку после победы над сборной Швеции в стартовом матче соревнования (4:3 OT).

Турнир четырёх наций . Турнир четырёх наций
13 февраля 2025, четверг. 04:00 МСК
Швеция
Окончен
3 : 4
ОТ
Канада
0:1 Маккиннон (Кросби, Макдэвид) – 00:56 (pp)     0:2 Маршан (Пойнт, Джарвис) – 13:15     1:2 Бродин (Хедман, Рэймонд) – 29:33     1:3 Стоун (Кросби) – 37:28     2:3 Кемпе (Карлссон, Экхольм) – 41:54     3:3 Эрикссон Эк (Братт, Рэймонд) – 48:59     3:4 Марнер (Кросби) – 66:06    

«Эти двое — заядлые хоккеисты. Это действительно круто — быть частью этого. Для них всё сводится к игре. Они говорят об игре, они живут игрой, вы нечасто такое увидите. Когда вы достигаете такого уровня, у вас появляется желание сбросить обороты, привыкание к такой жизни — я бесчисленное количество раз наблюдал такое у игроков. Но эти двое не воспринимают это как должное», — приводит слова Купера официальный сайт НХЛ.

37-летний нападающий Сидни Кросби стал самым результативным игроком стартового матча Турнира четырёх наций Швеция — Канада (3:4 OT), оформив ассистентский хет-трик. 29-летний Натан Маккиннон в этой игре записал на свой счёт первую заброшенную шайбу канадцев.

Календарь Турнира четырёх наций
Таблица Турнира четырёх наций

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