Ткачуки стали четвёртой парой «отец и сын» с голами в международных турнирах НХЛ

Нападающий сборной США Брэди Ткачук отметился заброшенной шайбой в первом периоде проходящего в эти минуты в канадском Монреале матча Турнира четырёх наций со сборной Финляндии. На 11-й минуте американец сравнял счёт (1:1).

Благодаря этому голу Брэди и его отец Кейт Ткачук стали четвёртой в истории парой хоккеистов «отец и сын», отличившихся в международных турнирах под эгидой НХЛ. Ранее таким же достижением отметились канадцы Бобби и Бретт Халл, игроки сборной Финляндии Матти Хагман и Никлас Хагман, а также представители национальной команды Германии Петер и Леон Драйзайтли.

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