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Ткачуки стали четвёртой парой «отец и сын» с голами в международных турнирах НХЛ

Ткачуки стали четвёртой парой «отец и сын» с голами в международных турнирах НХЛ
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Нападающий сборной США Брэди Ткачук отметился заброшенной шайбой в первом периоде проходящего в эти минуты в канадском Монреале матча Турнира четырёх наций со сборной Финляндии. На 11-й минуте американец сравнял счёт (1:1).

Турнир четырёх наций . Турнир четырёх наций
14 февраля 2025, пятница. 04:00 МСК
Финляндия
2-й период
1 : 1
США
1:0 Йокихарью (Гранлунд, Мяяття) – 07:31     1:1 Ткачук (Болди, Веренски) – 10:21    

Благодаря этому голу Брэди и его отец Кейт Ткачук стали четвёртой в истории парой хоккеистов «отец и сын», отличившихся в международных турнирах под эгидой НХЛ. Ранее таким же достижением отметились канадцы Бобби и Бретт Халл, игроки сборной Финляндии Матти Хагман и Никлас Хагман, а также представители национальной команды Германии Петер и Леон Драйзайтли.

Календарь Турнира четырёх наций
Таблица Турнира четырёх наций

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