Ткачуки стали четвёртой парой «отец и сын» с голами в международных турнирах НХЛ
Поделиться
Нападающий сборной США Брэди Ткачук отметился заброшенной шайбой в первом периоде проходящего в эти минуты в канадском Монреале матча Турнира четырёх наций со сборной Финляндии. На 11-й минуте американец сравнял счёт (1:1).
Турнир четырёх наций . Турнир четырёх наций
14 февраля 2025, пятница. 04:00 МСК
Финляндия
2-й период
1 : 1
США
1:0 Йокихарью (Гранлунд, Мяяття) – 07:31 1:1 Ткачук (Болди, Веренски) – 10:21
Благодаря этому голу Брэди и его отец Кейт Ткачук стали четвёртой в истории парой хоккеистов «отец и сын», отличившихся в международных турнирах под эгидой НХЛ. Ранее таким же достижением отметились канадцы Бобби и Бретт Халл, игроки сборной Финляндии Матти Хагман и Никлас Хагман, а также представители национальной команды Германии Петер и Леон Драйзайтли.
Видео: Ткачук искупался в океане с Кубком Стэнли
Материалы по теме
Комментарии
- 14 февраля 2025
-
05:31
-
04:10
-
03:25
-
01:00
- 13 февраля 2025
-
23:50
-
23:40
-
23:30
-
23:19
-
23:11
-
23:00
-
22:47
-
22:44
-
22:42
-
22:36
-
22:30
-
22:24
-
22:21
-
22:16
-
22:03
-
21:45
-
21:43
-
21:41
-
21:29
-
21:12
-
20:48
-
20:38
-
20:35
-
20:28
-
20:16
-
20:00
-
19:53
-
19:48
-
19:38
-
19:31
-
19:29