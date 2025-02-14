США разгромили Финляндию в матче Турнира четырёх наций, у братьев Ткачуков — по дублю

В ночь с 13 на 14 февраля прошёл второй матч на Турнире четырёх наций, в котором встречались сборная Швеции и национальная команда США. Игра завершилась со счётом 6:1 в пользу американцев.

В составе победителей голами отметились Брэди Ткачук (дубль), Мэтт Болди, Мэттью Ткачук (дубль) и Джейк Гюнцель. За сборную Финляндии отличился Хенри Йокихарью.

Напомним, всего в ходе турнира пройдёт семь матчей – соперники по разу встретятся друг с другом, и две лучшие команды по итогам этих игр сойдутся в финале. В турнире участвуют четыре сборные — Канады, Швеции, Финляндии и США. В первом матче соревнования канадцы в овертайме обыграли шведов со счётом 4:3.