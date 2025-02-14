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США разгромили Финляндию в матче Турнира четырёх наций, у братьев Ткачуков — по дублю

США разгромили Финляндию в матче Турнира четырёх наций, у братьев Ткачуков — по дублю
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В ночь с 13 на 14 февраля прошёл второй матч на Турнире четырёх наций, в котором встречались сборная Швеции и национальная команда США. Игра завершилась со счётом 6:1 в пользу американцев.

Турнир четырёх наций . Турнир четырёх наций
14 февраля 2025, пятница. 04:00 МСК
Финляндия
Окончен
1 : 6
США
1:0 Йокихарью (Гранлунд, Мяяття) – 07:31     1:1 Ткачук (Болди, Веренски) – 10:21     1:2 Болди (Фэйбер, Коннор) – 37:04     1:3 Ткачук (Веренски, Гюнцель) – 40:15 (pp)     1:4 Гюнцель (Мэттьюс, Хьюз) – 40:26     1:5 Ткачук (Айкел, Ткачук) – 43:00     1:6 Ткачук – 51:13 (pp)    

В составе победителей голами отметились Брэди Ткачук (дубль), Мэтт Болди, Мэттью Ткачук (дубль) и Джейк Гюнцель. За сборную Финляндии отличился Хенри Йокихарью.

Напомним, всего в ходе турнира пройдёт семь матчей – соперники по разу встретятся друг с другом, и две лучшие команды по итогам этих игр сойдутся в финале. В турнире участвуют четыре сборные — Канады, Швеции, Финляндии и США. В первом матче соревнования канадцы в овертайме обыграли шведов со счётом 4:3.

Календарь Турнира четырёх наций
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