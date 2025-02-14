Мэтт Болди стал самым молодым автором гола сборной США на турнирах НХЛ за последние 29 лет

Нападающий сборной США Мэтт Болди отметился заброшенной шайбой в матче Турнира четырёх наций со сборной Финляндии. На 38-й минуте игры Болди вывел американцев вперёд со счётом 2:1.

Благодаря этому забивший в возрасте 23 лет и 314 дней Болди стал самым молодым автором заброшенной шайбы сборной США на международном турнире под эгидой НХЛ с 1996 года, когда Адам Дедмарш отличился в возрасте 21 года и 127 дней в третьем матче финальной серии Кубка мира против сборной Канады, сообщает пресс-служба лиги.

Примечательно, что Дедмарш, как и Болди, забросил свою шайбу на льду монреальского «Белл-центра», который в 1996 году носил название «Молсон-центр».

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