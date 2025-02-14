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Мэтт Болди стал самым молодым автором гола сборной США на турнирах НХЛ за последние 29 лет

Мэтт Болди стал самым молодым автором гола сборной США на турнирах НХЛ за последние 29 лет
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Нападающий сборной США Мэтт Болди отметился заброшенной шайбой в матче Турнира четырёх наций со сборной Финляндии. На 38-й минуте игры Болди вывел американцев вперёд со счётом 2:1.

Турнир четырёх наций . Турнир четырёх наций
14 февраля 2025, пятница. 04:00 МСК
Финляндия
Окончен
1 : 6
США
1:0 Йокихарью (Гранлунд, Мяяття) – 07:31     1:1 Ткачук (Болди, Веренски) – 10:21     1:2 Болди (Фэйбер, Коннор) – 37:04     1:3 Ткачук (Веренски, Гюнцель) – 40:15 (pp)     1:4 Гюнцель (Мэттьюс, Хьюз) – 40:26     1:5 Ткачук (Айкел, Ткачук) – 43:00     1:6 Ткачук – 51:13 (pp)    

Благодаря этому забивший в возрасте 23 лет и 314 дней Болди стал самым молодым автором заброшенной шайбы сборной США на международном турнире под эгидой НХЛ с 1996 года, когда Адам Дедмарш отличился в возрасте 21 года и 127 дней в третьем матче финальной серии Кубка мира против сборной Канады, сообщает пресс-служба лиги.

Примечательно, что Дедмарш, как и Болди, забросил свою шайбу на льду монреальского «Белл-центра», который в 1996 году носил название «Молсон-центр».

Календарь Турнира четырёх наций
Таблица Турнира четырёх наций

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