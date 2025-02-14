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Братья Ткачуки установили уникальное историческое достижение международных турниров НХЛ

Братья Ткачуки установили уникальное историческое достижение международных турниров НХЛ
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Нападающие сборной США Брэди и Мэттью Ткачуки оформили уникальное достижение в истории международных турниров под эгидой НХЛ, сообщает пресс-служба лиги.

Турнир четырёх наций . Турнир четырёх наций
14 февраля 2025, пятница. 04:00 МСК
Финляндия
Окончен
1 : 6
США
1:0 Йокихарью (Гранлунд, Мяяття) – 07:31     1:1 Ткачук (Болди, Веренски) – 10:21     1:2 Болди (Фэйбер, Коннор) – 37:04     1:3 Ткачук (Веренски, Гюнцель) – 40:15 (pp)     1:4 Гюнцель (Мэттьюс, Хьюз) – 40:26     1:5 Ткачук (Айкел, Ткачук) – 43:00     1:6 Ткачук – 51:13 (pp)    

В матче Турнира четырёх наций со сборной Финляндии (6:1) оба форварда отметились дублями. Брэди записал на свой счёт первую шайбу команды США на 11-й минуте и пятую на исходе 43-й минуты, Мэттью отличился на 41-й (третий гол сборной США) и 52-й (шестой гол сборной США) минутах.

Благодаря этому Брэди и Мэттью Ткачуки стали первыми в истории международных турниров НХЛ родными братьями, каждый из которых забросил в одном и том же матче более одной шайбы.

Видео: Ткачук искупался в океане с Кубком Стэнли

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