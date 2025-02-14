Братья Ткачуки установили уникальное историческое достижение международных турниров НХЛ

Нападающие сборной США Брэди и Мэттью Ткачуки оформили уникальное достижение в истории международных турниров под эгидой НХЛ, сообщает пресс-служба лиги.

В матче Турнира четырёх наций со сборной Финляндии (6:1) оба форварда отметились дублями. Брэди записал на свой счёт первую шайбу команды США на 11-й минуте и пятую на исходе 43-й минуты, Мэттью отличился на 41-й (третий гол сборной США) и 52-й (шестой гол сборной США) минутах.

Благодаря этому Брэди и Мэттью Ткачуки стали первыми в истории международных турниров НХЛ родными братьями, каждый из которых забросил в одном и том же матче более одной шайбы.

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