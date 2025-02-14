Турнир четырёх наций: результаты на 14 февраля

14 февраля прошёл второй матч Турнира четырёх наций. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня на турнире.

Во втором матче соревнований встречались сборная Швеции и национальная команда США. Игра завершилась со счётом 6:1 в пользу американцев.

Напомним, всего в ходе турнира пройдёт семь матчей – соперники по разу встретятся друг с другом, и две лучшие команды по итогам этих игр сойдутся в финале. В турнире участвуют четыре сборные — Канады, Швеции, Финляндии и США. В первом матче соревнования канадцы в овертайме обыграли шведов со счётом 4:3.

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