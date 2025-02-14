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Полицейские в Новосибирске задержали подозреваемого в избиении Романа Скворцова

Полицейские в Новосибирске задержали подозреваемого в избиении спортивного комментатора Романа Скворцова, сообщает «РИА Новости Спорт» со ссылкой на ГУМВД по региону.

Напомним, журналист поступил в медицинское учреждение в ночь на 9 февраля с травмой головы. Ранее сообщалось, что прокуратура возбудила уголовное дело в связи с избиением комментатора Романа Скворцова, который получил черепно-мозговую травму после конфликта с посетителями бара в Новосибирске.

В декабре 2024 года Скворцов стал лауреатом премии Вадима Синявского «Лучший спортивный комментатор по версии членов Российской ассоциации спортивных комментаторов (РАСК)». Журналист освещает хоккей и баскетбол.

Ранее в социальных сетях появилось видео конфликта, после которого Роман Скворцов оказался в больнице.