Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Веренски повторил результат двух советских защитников на международных турнирах НХЛ

Веренски повторил результат двух советских защитников на международных турнирах НХЛ
Комментарии

Защитник сборной США Зак Веренски во встрече Турнира четырёх наций с командой Финляндии отдал три результативные передачи.

Как сообщает TSN StatsCentre на своей странице в социальной сети Х, Веренски повторил результат защитников сборной СССР Александра Гусева и Алексея Касатонова, которые на Кубках Канады также отдавали по три голевые передачи за игру.

Кроме них, данное достижение имеется у Бобби Орра, Эла Макинниса и Шейна Гостисбера.

В ночь с 13 на 14 февраля прошёл второй матч на Турнире четырёх наций, в котором встречались сборная Финляндии и национальная команда США. Игра завершилась со счётом 6:1 в пользу американцев.

Турнир четырёх наций . Турнир четырёх наций
14 февраля 2025, пятница. 04:00 МСК
Финляндия
Окончен
1 : 6
США
1:0 Йокихарью (Гранлунд, Мяяття) – 07:31     1:1 Ткачук (Болди, Веренски) – 10:21     1:2 Болди (Фэйбер, Коннор) – 37:04     1:3 Ткачук (Веренски, Гюнцель) – 40:15 (pp)     1:4 Гюнцель (Мэттьюс, Хьюз) – 40:26     1:5 Ткачук (Айкел, Ткачук) – 43:00     1:6 Ткачук – 51:13 (pp)    
Материалы по теме
США разгромили Финляндию в матче Турнира четырёх наций, у братьев Ткачуков — по дублю
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android