Веренски повторил результат двух советских защитников на международных турнирах НХЛ
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Защитник сборной США Зак Веренски во встрече Турнира четырёх наций с командой Финляндии отдал три результативные передачи.
Как сообщает TSN StatsCentre на своей странице в социальной сети Х, Веренски повторил результат защитников сборной СССР Александра Гусева и Алексея Касатонова, которые на Кубках Канады также отдавали по три голевые передачи за игру.
Кроме них, данное достижение имеется у Бобби Орра, Эла Макинниса и Шейна Гостисбера.
В ночь с 13 на 14 февраля прошёл второй матч на Турнире четырёх наций, в котором встречались сборная Финляндии и национальная команда США. Игра завершилась со счётом 6:1 в пользу американцев.
Турнир четырёх наций . Турнир четырёх наций
14 февраля 2025, пятница. 04:00 МСК
Финляндия
Окончен
1 : 6
США
1:0 Йокихарью (Гранлунд, Мяяття) – 07:31 1:1 Ткачук (Болди, Веренски) – 10:21 1:2 Болди (Фэйбер, Коннор) – 37:04 1:3 Ткачук (Веренски, Гюнцель) – 40:15 (pp) 1:4 Гюнцель (Мэттьюс, Хьюз) – 40:26 1:5 Ткачук (Айкел, Ткачук) – 43:00 1:6 Ткачук – 51:13 (pp)
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