Веренски повторил результат двух советских защитников на международных турнирах НХЛ

Защитник сборной США Зак Веренски во встрече Турнира четырёх наций с командой Финляндии отдал три результативные передачи.

Как сообщает TSN StatsCentre на своей странице в социальной сети Х, Веренски повторил результат защитников сборной СССР Александра Гусева и Алексея Касатонова, которые на Кубках Канады также отдавали по три голевые передачи за игру.

Кроме них, данное достижение имеется у Бобби Орра, Эла Макинниса и Шейна Гостисбера.

В ночь с 13 на 14 февраля прошёл второй матч на Турнире четырёх наций, в котором встречались сборная Финляндии и национальная команда США. Игра завершилась со счётом 6:1 в пользу американцев.