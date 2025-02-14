«Самая важная игра в моей жизни». Нападающий сборной США Б. Ткачук — о встрече с Канадой
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Нападающий сборной США Брэди Ткачук коротко высказался о предстоящей встрече с национальной командой Канады на Турнире четырёх наций.
«Это будет самая важная игра в моей жизни», — приводит слова Ткачука журналист Крис Джонстон на своей странице в социальной сети Х.
Напомним, встреча сборных США и Канады состоится в ночь на воскресенье, 16 февраля. Игра на стадионе «Белл-центр» в канадском Монреале начнётся в 4:00 мск.
Турнир четырёх наций . Турнир четырёх наций
16 февраля 2025, воскресенье. 04:00 МСК
Канада
Не начался
США
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Напомним, всего в ходе турнира пройдёт семь матчей – соперники по разу встретятся друг с другом и две лучшие команды по итогам этих игр сойдутся в финале. В турнире участвуют четыре сборные — Канады, Швеции, Финляндии и США.
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