Доминик Гашек рассказал, как его приглашали на вечеринку к Владимиру Путину

Чешский бывший голкипер Доминик Гашек рассказал, как его приглашали на вечеринку к президенту Российской Федерации Владимиру Путину. Под вечеринкой Гашек подразумевает игру в хоккей с лидером государства.

«Меня дважды приглашали на вечеринку к Владимиру Путину. Я всегда отказывался. Я не ходил туда не потому, что имел что-то против Путина. Я не ходил, потому что хотел провести время с партнёрами по команде (во время игры за «Спартак». — Прим. «Чемпионата»). Может, это был единственный шанс пожать ему руку. Я понятия не имел, в каком направлении движется политика Путина. Я играл в хоккей и был сосредоточен только на этом.

Все в команде были в шоке: «Там будет Путин, как ты можешь не пойти?» Я говорил, что не хочу туда идти и лучше выпью пива с друзьями. Только потом я понял, что для них значит Путин. Я был там как игрок и вёл себя как игрок. Мне незачем было идти на вечеринку к Путину», — приводит слова Гашека YouTube-канал Дмитрула.