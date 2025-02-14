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Расписание матчей КХЛ на 14 февраля 2025 года

Расписание матчей КХЛ на 14 февраля 2025 года
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Сегодня, 14 февраля, пройдут две встречи регулярного сезона-2024/2025 КХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 февраля 2025, пятница. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Не начался
Ак Барс
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
14 февраля 2025, пятница. 19:30 МСК
Северсталь
Череповец
Не начался
Локомотив
Ярославль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Первое место в Западной конференции занимает ярославский «Локомотив», набравший 82 очка за 55 матчей. На второй строчке располагается московское «Динамо», у которого 72 очка после 54 встреч. Тройку на Западе закрывает ЦСКА, набравший 70 очков в 54 матчах.

Лидером Восточной конференции является «Трактор», у которого 76 очков в 56 встречах. На втором месте расположился «Ак Барс», у команды 72 очка в 53 матчах. 71 очко после 53 игр — у идущего третьим «Салавата Юлаева».

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