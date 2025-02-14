Расписание матчей КХЛ на 14 февраля 2025 года
Поделиться
Сегодня, 14 февраля, пройдут две встречи регулярного сезона-2024/2025 КХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Континентальной хоккейной лиги.
Фонбет Чемпионат КХЛ
14 февраля 2025, пятница. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Не начался
Ак Барс
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
14 февраля 2025, пятница. 19:30 МСК
Северсталь
Череповец
Не начался
Локомотив
Ярославль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Первое место в Западной конференции занимает ярославский «Локомотив», набравший 82 очка за 55 матчей. На второй строчке располагается московское «Динамо», у которого 72 очка после 54 встреч. Тройку на Западе закрывает ЦСКА, набравший 70 очков в 54 матчах.
Лидером Восточной конференции является «Трактор», у которого 76 очков в 56 встречах. На втором месте расположился «Ак Барс», у команды 72 очка в 53 матчах. 71 очко после 53 игр — у идущего третьим «Салавата Юлаева».
Комментарии
- 14 февраля 2025
-
09:10
-
09:00
-
08:50
-
08:42
-
08:30
-
08:16
-
08:03
-
07:25
-
07:11
-
06:59
-
06:54
-
05:31
-
04:10
-
03:25
-
01:00
- 13 февраля 2025
-
23:50
-
23:40
-
23:30
-
23:19
-
23:11
-
23:00
-
22:47
-
22:44
-
22:42
-
22:36
-
22:30
-
22:24
-
22:21
-
22:16
-
22:03
-
21:45
-
21:43
-
21:41
-
21:29
-
21:12