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Расписание матчей ВХЛ на 14 февраля 2025 года

Расписание матчей ВХЛ на 14 февраля 2025 года
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Сегодня, 14 февраля, пройдут три встречи OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
14 февраля 2025, пятница. 15:00 МСК
Сокол
Красноярск
Не начался
Омские Крылья
Омск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
14 февраля 2025, пятница. 16:30 МСК
Южный Урал
Оренбургская область
Не начался
Звезда
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
14 февраля 2025, пятница. 17:00 МСК
Магнитка
Магнитогорск
Не начался
ХК Юнисон-Москва
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

На 14 февраля лучшей командой ВХЛ является новокузнецкий «Металлург» (52 игры и 78 очков). На втором месте — «Динамо» из Санкт-Петербурга (52 матча), набравшее 76 очков. Тройку лидеров замыкает тюменский «Рубин» с 74 очками после 53 встреч.

Главным аутсайдером ВХЛ на данный момент является «Юнисон-Москва», на счету которого 33 очка после 52 матчей.

Действующим обладателем Кубка Петрова является альметьевский «Нефтяник», в финальной серии прошлого сезона взявший верх над тульским АКМ со счётом 4-0.

Календарь ВХЛ
Турнирная таблица ВХЛ
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