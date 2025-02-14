Расписание матчей ВХЛ на 14 февраля 2025 года

Сегодня, 14 февраля, пройдут три встречи OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ 14 февраля 2025, пятница. 15:00 МСК Сокол Красноярск Не начался Омские Крылья Омск Кто победит в основное время? П1 X П2

OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ 14 февраля 2025, пятница. 16:30 МСК Южный Урал Оренбургская область Не начался Звезда Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ 14 февраля 2025, пятница. 17:00 МСК Магнитка Магнитогорск Не начался ХК Юнисон-Москва Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

На 14 февраля лучшей командой ВХЛ является новокузнецкий «Металлург» (52 игры и 78 очков). На втором месте — «Динамо» из Санкт-Петербурга (52 матча), набравшее 76 очков. Тройку лидеров замыкает тюменский «Рубин» с 74 очками после 53 встреч.

Главным аутсайдером ВХЛ на данный момент является «Юнисон-Москва», на счету которого 33 очка после 52 матчей.

Действующим обладателем Кубка Петрова является альметьевский «Нефтяник», в финальной серии прошлого сезона взявший верх над тульским АКМ со счётом 4-0.