Расписание матчей МХЛ на 14 февраля 2025 года
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Сегодня, 14 февраля, пройдут три матча регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Молодёжной хоккейной лиги.
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
14 февраля 2025, пятница. 18:00 МСК
Чайка
Нижний Новгород
Не начался
Авто
Екатеринбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
14 февраля 2025, пятница. 18:30 МСК
Ирбис
Казань
Не начался
Стальные Лисы
Магнитогорск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
14 февраля 2025, пятница. 19:00 МСК
МХК Атлант
Московская область
Не начался
Локо
Ярославль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
По состоянию на 14 февраля в Золотом дивизионе Западной конференции лидирует «Спартак» с 72 очками. В Серебряном дивизионе Запада первое место занимает белорусское «Динамо-Шинник» (72). В Золотом дивизионе Восточной конференции лидерами являются «Мамонты Югры» (68). В Серебряном дивизионе Востока с 65 очками лидирует «Толпар». Главным аутсайдером нынешнего сезона МХЛ является «АКМ Новомосковск», на счету которой всего 10 очков после 42 игр.
Действующим обладателем Кубка Харламова является «СКА-1946».
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