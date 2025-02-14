«Люди боятся». Гашек — о том, почему Уэйн Гретцки не высказывается о конфликте на Украине

Чешский бывший голкипер Доминик Гашек ответил на вопрос, почему легендарный канадский экс-форвард Уэйн Гретцки не высказывается о конфликте на Украине.

«У каждого человека своё мнение, и, конечно, многие ребята боятся. Люди в Чехии боятся, потому что мы жили в Чехии с 1968 по 1989 год и мы знаем, на что способны русские.

Давайте будем честны, никогда не знаешь, что произойдёт на следующий день, так что да, люди боятся. Но я верю таким игрокам, как Уэйн Гретцки. Я хотел бы пригласить их, но, знаете, я не хочу никого принуждать, это решение каждого. Я думаю, что для игроков, которые ещё играют в хоккей, это всё немного сложнее. Но те, кто уже закончил выступать, должны начать говорить громче, а не молчать. Я не знаю, есть ли у Уэйна контракт с кем-то, может быть, у него есть контракт с НХЛ, может быть, с кем-то ещё, но это его решение. Я бы хотел, чтобы мои бывшие товарищи по команде начали высказываться, потому что они могут спасти много жизней, не только на Украине, но и в России», — приводит слова Гашека YouTube-канал Дмитрула.