Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Люди боятся». Гашек — о том, почему Уэйн Гретцки не высказывается о конфликте на Украине

«Люди боятся». Гашек — о том, почему Уэйн Гретцки не высказывается о конфликте на Украине
Аудио-версия:
Комментарии

Чешский бывший голкипер Доминик Гашек ответил на вопрос, почему легендарный канадский экс-форвард Уэйн Гретцки не высказывается о конфликте на Украине.

«У каждого человека своё мнение, и, конечно, многие ребята боятся. Люди в Чехии боятся, потому что мы жили в Чехии с 1968 по 1989 год и мы знаем, на что способны русские.

Давайте будем честны, никогда не знаешь, что произойдёт на следующий день, так что да, люди боятся. Но я верю таким игрокам, как Уэйн Гретцки. Я хотел бы пригласить их, но, знаете, я не хочу никого принуждать, это решение каждого. Я думаю, что для игроков, которые ещё играют в хоккей, это всё немного сложнее. Но те, кто уже закончил выступать, должны начать говорить громче, а не молчать. Я не знаю, есть ли у Уэйна контракт с кем-то, может быть, у него есть контракт с НХЛ, может быть, с кем-то ещё, но это его решение. Я бы хотел, чтобы мои бывшие товарищи по команде начали высказываться, потому что они могут спасти много жизней, не только на Украине, но и в России», — приводит слова Гашека YouTube-канал Дмитрула.

Материалы по теме
Доминик Гашек рассказал, как его приглашали на вечеринку к Владимиру Путину
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android