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Игрок «Спартака» Миронов отказался комментировать назначение капитаном на матч с «Динамо»

Игрок «Спартака» Миронов отказался комментировать назначение капитаном на матч с «Динамо»
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Защитник «Спартака» Андрей Миронов подвёл итог встречи с московским «Динамо» (1:4) и отказался комментировать причины назначения его капитаном в матче.

«Игра кардинально не получилась. Не можем повести в счёте, много теряли концентрацию. Артём Загидулин держал нас в игре, мы себе слишком много позволили, по моментам соперник нас превосходил раза в три.

Можно винить всё что угодно — погода не та, снег пошёл, все метеозависимые, ретроградный Меркурий. У нас нет оправданий, надо выходить и играть. Это дерби, на него настраиваться не нужно никакому игроку», — приводит слова Миронова ТАСС.

Как отмечает издание, защитник не стал отвечать на вопрос, почему после того, как выбыл Дмитрий Вишневский, капитаном стал он, а не другой ассистент, Андрей Локтионов.

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