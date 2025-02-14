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Шведский защитник согласен с отстранением сборной России по хоккею

Шведский защитник согласен с отстранением сборной России по хоккею
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Защитник сборной Швеции Маттиас Экхольм высказался об уровне Турнира четырёх наций и согласился с решением Международной федерации хоккея отстранить национальную команду России на сезон-2025/2026.

«Просто посмотрите вчерашнюю игру [Швеция — Канада]. Это то, что продаётся. Тот факт, что теперь у нас есть расписание, в котором будут такие матчи раз в два года, означает, что соперничество усиливается. Это повысит уровень соперничества.

Профсоюз игроков НХЛ хотел бы видеть россиян как можно скорее, но шведская федерация придерживается противоположного мнения из-за конфликта на Украине? Я согласен с этим, сегодня это немыслимо», — цитирует Экхольма SVT.

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