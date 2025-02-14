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Мэттью Ткачук отреагировал на освистывание гимна США в Канаде

Мэттью Ткачук отреагировал на освистывание гимна США в Канаде
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Нападающий сборной США Мэттью Ткачук отреагировал на освистывание гимна страны в Канаде во время встречи с командой Финляндии.

«Мне это не понравилось. Это всё, что я могу сказать», — приводит слова Ткачука журналист Крис Джонстон на своей странице в социальной сети Х.

Во время исполнения государственных гимнов перед игрой болельщики на арене в Монреале освистали американский гимн. Они проигнорировали обращение диктора, призвавшего толпу проявить уважение к гимнам и игрокам обеих стран. При этом негативной реакции на исполнение гимна Финляндии не последовало.

Ранее президент США Дональд Трамп ввёл пошлины на импорт из Канады. Кроме того, он не раз говорил, что хочет сделать страну 51-м штатом.

В ночь с 13 на 14 февраля прошёл второй матч на Турнире четырёх наций, в котором встречались сборная Финляндии и национальная команда США. Игра завершилась со счётом 6:1 в пользу американцев.

Турнир четырёх наций . Турнир четырёх наций
14 февраля 2025, пятница. 04:00 МСК
Финляндия
Окончен
1 : 6
США
1:0 Йокихарью (Гранлунд, Мяяття) – 07:31     1:1 Ткачук (Болди, Веренски) – 10:21     1:2 Болди (Фэйбер, Коннор) – 37:04     1:3 Ткачук (Веренски, Гюнцель) – 40:15 (pp)     1:4 Гюнцель (Мэттьюс, Хьюз) – 40:26     1:5 Ткачук (Айкел, Ткачук) – 43:00     1:6 Ткачук – 51:13 (pp)    
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