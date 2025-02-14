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«Евгений, извините». Дебютант «Барыса» — о силовой борьбе с Кузнецовым

Защитник «Барыса» Санжар Ибрагим, который во встрече со СКА стал одним из дебютантов казахстанского клуба, рассказал о силовой борьбе с форвардом армейцев Евгением Кузнецовым.

— В концовке ты против Евгения Кузнецова сыграл, как ощущения?

— Кайфово вообще! Понравилось играть против него, такой быстрый, сильный.

— К бортику прижал его?

— Да, прижал. Извините, Евгений.

— Ты извинился потом?

— Да, но он потом пошёл и обратно встретил меня сзади, — приводит слова Ибрагима Sports.kz.

В Астане, Казахстан, закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Барыс» принимал санкт-петербургский СКА. Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:2.