Главный тренер сборной Финляндии рассказал о разгромном поражении от США

Главный тренер сборной Финляндии Антти Пеннанен рассказал о разгромном поражении от команды США (1:6) в рамках Турнира четырёх наций.

«В первом периоде игра была равной, а второй был лучшим в нашем исполнении. У нас было несколько хороших моментов, но мы не забили. Я не знаю, что случилось потом. Старт третьего периода… я не знаю, как сказать, но мы оказались не готовы к этому.

Конечно, сейчас нам нужно подумать о том, кто из вратарей сыграет со Швецией. У Сароса был тяжёлый день. В течение первых 40 минут игры он был хорош, но нам предстоит проанализировать этот матч и принять решение», — приводит слова Пеннанена сайт НХЛ.