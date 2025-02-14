Капитан сборной Финляндии Барков: Швеция по-прежнему остаётся нашим заклятым врагом
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Капитан сборной Финляндии Александр Барков прокомментировал следующий матч с командой Швеции на Турнире четырёх наций. Отмечается, что финской сборной нужна только победа для продолжения борьбы за выход в финал.
«Именно с таким настроем мы выходим на этот матч – мы должны победить. Швеция по-прежнему остаётся нашим заклятым врагом. И мы с нетерпением ждём встречи», — приводит слова Баркова Yle.
Напомним, матч сборных Финляндии и Швеции состоится 15 февраля в Монреале и начнётся в 21:00 мск.
Турнир четырёх наций . Турнир четырёх наций
15 февраля 2025, суббота. 21:00 МСК
Швеция
Не начался
Финляндия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
В ночь с 13 на 14 февраля прошёл второй матч на Турнире четырёх наций, в котором встречались сборная Финляндии и национальная команда США. Игра завершилась со счётом 6:1 в пользу американцев.
Турнир четырёх наций . Турнир четырёх наций
14 февраля 2025, пятница. 04:00 МСК
Финляндия
Окончен
1 : 6
США
1:0 Йокихарью (Гранлунд, Мяяття) – 07:31 1:1 Ткачук (Болди, Веренски) – 10:21 1:2 Болди (Фэйбер, Коннор) – 37:04 1:3 Ткачук (Веренски, Гюнцель) – 40:15 (pp) 1:4 Гюнцель (Мэттьюс, Хьюз) – 40:26 1:5 Ткачук (Айкел, Ткачук) – 43:00 1:6 Ткачук – 51:13 (pp)
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