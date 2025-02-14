Капитан сборной Финляндии Барков: Швеция по-прежнему остаётся нашим заклятым врагом

Капитан сборной Финляндии Александр Барков прокомментировал следующий матч с командой Швеции на Турнире четырёх наций. Отмечается, что финской сборной нужна только победа для продолжения борьбы за выход в финал.

«Именно с таким настроем мы выходим на этот матч – мы должны победить. Швеция по-прежнему остаётся нашим заклятым врагом. И мы с нетерпением ждём встречи», — приводит слова Баркова Yle.

Напомним, матч сборных Финляндии и Швеции состоится 15 февраля в Монреале и начнётся в 21:00 мск.

Турнир четырёх наций . Турнир четырёх наций Турнир четырёх наций . Турнир четырёх наций 15 февраля 2025, суббота. 21:00 МСК Швеция Не начался Финляндия Кто победит в основное время? П1 X П2

В ночь с 13 на 14 февраля прошёл второй матч на Турнире четырёх наций, в котором встречались сборная Финляндии и национальная команда США. Игра завершилась со счётом 6:1 в пользу американцев.