Известный тренер Андрей Назаров поздравил главного тренера «Салавата Юлаева» Виктора Козлова с 50-летием.

«Регулярный чемпионат КХЛ постепенно выходит на финишную прямую, каждый день болельщиков ждут интересные матчи. Например, сегодня снова яркая вывеска: «Салават Юлаев» — «Ак Барс». Хочу поздравить с 50-летием главного тренера уфимцев Виктора Козлова, моего давнего товарища, с которым мы вместе прошли многое. В 90-е выступали в московском «Динамо», стали чемпионами страны, а дальше наши пути пересеклись в НХЛ, в «Сан-Хосе». Помню, как злой тренер Дэррил Саттер разбил наш дуэт: Виктора обменяли во «Флориду», а меня – в «Тампу». Получается, что, даже сменив команды, мы, по сути, оставались соседями. Желаю Вите и его команде всего самого доброго и более удачного выступления в плей-офф.

Мы видим, что нынешняя коллаборация национальных лидеров двух держав – России и США – стала мировым трендом. Одним звонком рубль укрепился на несколько пунктов, о чём не могла мечтать даже глава Центробанка. Всё это благодаря тому, что мы все идём вперёд единой семьёй и не оглядываемся назад. Победа будет за нами», – сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.