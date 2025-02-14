Подозреваемый в избиении комментатора Скворцова признал вину — источник

Подозреваемый в избиении комментатора Романа Скворцова признал вину, сообщает «РИА Новости Спорт» со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.

«Признаётся в том, что ударил Скворцова. Произошёл словесный конфликт, и ударил», — рассказал собеседник агентства, уточнив, что эту информацию ещё предстоит проверить и подтвердить.

Напомним, журналист поступил в медицинское учреждение в ночь на 9 февраля с травмой головы. Ранее сообщалось, что прокуратура возбудила уголовное дело в связи с избиением комментатора Романа Скворцова, который получил черепно-мозговую травму после конфликта с посетителями бара в Новосибирске.

В декабре 2024 года Скворцов стал лауреатом премии Вадима Синявского «Лучший спортивный комментатор по версии членов Российской ассоциации спортивных комментаторов (РАСК)». Журналист освещает хоккей и баскетбол.