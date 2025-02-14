Брэди Ткачук получил майку Джонни Годро как лучший игрок сборной США в игре с Финляндией
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Нападающий Брэди Ткачук получил майку Джонни Годро как лучший игрок сборной США в игре с Финляндией (6:1) на Турнире четырёх наций.
Отмечается, что майка трагически погибшего Джонни Годро находится в раздевалке американской команды в память о хоккеисте.
«Мы решили вручить майку лучшему игроку в его честь. Он с нами на каждом шагу, вся семья, и мы просто хотим сохранить это как можно более особенным способом, сохранить семью Годро рядом с нами», — приводит слова нападающего Джей Ти Миллера сайт НХЛ.
В ночь с 13 на 14 февраля прошёл второй матч на Турнире четырёх наций, в котором встречались сборная Финляндии и национальная команда США. Игра завершилась со счётом 6:1 в пользу американцев.
Турнир четырёх наций . Турнир четырёх наций
14 февраля 2025, пятница. 04:00 МСК
Финляндия
Окончен
1 : 6
США
1:0 Йокихарью (Гранлунд, Мяяття) – 07:31 1:1 Ткачук (Болди, Веренски) – 10:21 1:2 Болди (Фэйбер, Коннор) – 37:04 1:3 Ткачук (Веренски, Гюнцель) – 40:15 (pp) 1:4 Гюнцель (Мэттьюс, Хьюз) – 40:26 1:5 Ткачук (Айкел, Ткачук) – 43:00 1:6 Ткачук – 51:13 (pp)
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