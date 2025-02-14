Брэди Ткачук получил майку Джонни Годро как лучший игрок сборной США в игре с Финляндией

Нападающий Брэди Ткачук получил майку Джонни Годро как лучший игрок сборной США в игре с Финляндией (6:1) на Турнире четырёх наций.

Отмечается, что майка трагически погибшего Джонни Годро находится в раздевалке американской команды в память о хоккеисте.

«Мы решили вручить майку лучшему игроку в его честь. Он с нами на каждом шагу, вся семья, и мы просто хотим сохранить это как можно более особенным способом, сохранить семью Годро рядом с нами», — приводит слова нападающего Джей Ти Миллера сайт НХЛ.

В ночь с 13 на 14 февраля прошёл второй матч на Турнире четырёх наций, в котором встречались сборная Финляндии и национальная команда США. Игра завершилась со счётом 6:1 в пользу американцев.