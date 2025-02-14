«УГМК-Арену» в Екатеринбурге откроют матчем «Автомобилист» — ЦСКА

Матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Автомобилист» — ЦСКА откроет «УГМК-Арену» в Екатеринбурге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя губернатора региона Павла Крекова.

«УГМК-Арена» будет открыта матчем «Автомобилиста» и ЦСКА, это произойдёт в марте», — заявил Креков.

Напомним, встреча состоится 10 марта и начнётся в 17:00 мск.

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Дворец во время соревнований будет вмещать 12 тысяч зрителей, а во время концертных мероприятий — 15 тысяч.

«Автомобилист» располагается на четвёртом месте в турнирной таблице Восточной конференции. Подопечные Николая Заварухина имеют 71 очко в активе.