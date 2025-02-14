«УГМК-Арену» в Екатеринбурге откроют матчем «Автомобилист» — ЦСКА
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Матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Автомобилист» — ЦСКА откроет «УГМК-Арену» в Екатеринбурге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя губернатора региона Павла Крекова.
«УГМК-Арена» будет открыта матчем «Автомобилиста» и ЦСКА, это произойдёт в марте», — заявил Креков.
Напомним, встреча состоится 10 марта и начнётся в 17:00 мск.
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10 марта 2025, понедельник. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Дворец во время соревнований будет вмещать 12 тысяч зрителей, а во время концертных мероприятий — 15 тысяч.
«Автомобилист» располагается на четвёртом месте в турнирной таблице Восточной конференции. Подопечные Николая Заварухина имеют 71 очко в активе.
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