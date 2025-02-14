Результаты игрового дня турнира «КХЛ 3х3» 14 февраля
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Сегодня, 14 февраля, прошёл очередной игровой день турнира КХЛ в формате 3х3, в котором команды провели два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игр.
Чемпионат КХЛ 3х3 . КХЛ 3х3. 8-й тур
14 февраля 2025, пятница. 10:00 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
3 : 4
Авангард
Омск
0:1 Фиськов – 00:40 (3x3) 1:1 Мишкин (Кривченков) – 02:40 (3x3) 1:2 Гусынин (Макаров) – 10:19 (3x3) 1:3 Калашников (Шама) – 12:28 (3x3) 1:4 Фиськов (Калашников) – 12:38 (3x3) 2:4 Кривченков – 17:23 3:4 Мишкин – 18:49
Чемпионат КХЛ 3х3 . КХЛ 3х3. 8-й тур
14 февраля 2025, пятница. 10:50 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
3 : 1
Трактор
Челябинск
1:0 Варфоломеев (Шмелёв) – 03:45 (3x3) 2:0 Варфоломеев – 09:56 3:0 Олейников (Марченков) – 11:07 (3x3) 3:1 Бородкин (Егор Иванов) – 13:57 (3x3)
Напомним, в рамках турнира всего пройдёт 24 тура, последний закончится 29 июня 2025-го. В каждом туре будет по 12 матчей + суперигра между первой и второй командами, которые сразятся за денежный приз в 1 млн рублей. Формат площадки — 18х34 м. Команды играют три периода по семь минут.
Первыми участниками турнира были выбраны клубы КХЛ — «Авангард», «Ак Барс», «Барыс», «Металлург» Мг, «Салават Юлаев», «Динамо» Минск, «Трактор», «Сибирь», которые были разделены на два дивизиона.
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