Девушка отказала фанату «Барыса», сделавшему ей предложение во время матча со СКА

Вчера в Астане, Казахстан, во время матча регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Барысом» и СКА на трибуне болельщик казахстанской команды сделал предложение своей девушке выйти за него замуж. Однако девушка на глазах арены ответила отказом, после чего парень покинул трибуны.
Напомним, в Астане закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Барыс» принимал санкт-петербургский СКА. Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:2.
«Барыс» после этого поражения стал первой командой КХЛ нынешнего сезона, потерявшей шансы на плей-офф. Казахстанский клуб провёл 54 встречи, в которых набрал 29 очков. Команда Галыма Мамбеталиева занимает последнее, 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции и уже ни при каких раскладах не поднимется выше девятого места.
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