Овечкин во время паузы в сезоне НХЛ отдыхает с бывшим одноклубником Орловым

Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин во время паузы в сезоне НХЛ на Турнир четырёх наций отдыхает с бывшим одноклубником, а ныне защитником «Каролины Харрикейнз» Дмитрием Орловым.

Фото: Телеграм-канал команды Овечкина

Фото: Страница Дмитрия Орлова в соцсети

В текущем сезоне НХЛ на счету 39-летнего Овечкина 26 голов и 17 результативных передач в 39 матчах за клуб. От рекорда Уэйна Гретцки по заброшенным шайбам в регулярках НХЛ Александра отделяет 15 голов.

Дмитрий Орлов в нынешнем сезоне провёл за «ураганов» 56 встреч, в которых забросил четыре шайбы и отдал 20 результативных передач.

Напомним, хоккеисты вместе одержали победу в розыгрыше Кубка Стэнли 2018 года.