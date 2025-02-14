Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Овечкин во время паузы в сезоне НХЛ отдыхает с бывшим одноклубником Орловым

Овечкин во время паузы в сезоне НХЛ отдыхает с бывшим одноклубником Орловым
Комментарии

Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин во время паузы в сезоне НХЛ на Турнир четырёх наций отдыхает с бывшим одноклубником, а ныне защитником «Каролины Харрикейнз» Дмитрием Орловым.

Фото: Телеграм-канал команды Овечкина

Фото: Страница Дмитрия Орлова в соцсети

В текущем сезоне НХЛ на счету 39-летнего Овечкина 26 голов и 17 результативных передач в 39 матчах за клуб. От рекорда Уэйна Гретцки по заброшенным шайбам в регулярках НХЛ Александра отделяет 15 голов.

Дмитрий Орлов в нынешнем сезоне провёл за «ураганов» 56 встреч, в которых забросил четыре шайбы и отдал 20 результативных передач.

Напомним, хоккеисты вместе одержали победу в розыгрыше Кубка Стэнли 2018 года.

Материалы по теме
Эксклюзив
Самсонов рассказал, какую фразу Овечкин кричит всем российским вратарям НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android