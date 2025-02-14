«Салават Юлаев» — «Ак Барс»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 17:00 мск
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Сегодня, 14 февраля, в Уфе пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Салават Юлаев» в «зелёном дерби» примет на своём льду казанский «Ак Барс». Встреча на стадионе «Уфа-Арена» начнётся в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.
Фонбет Чемпионат КХЛ
14 февраля 2025, пятница. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Не начался
Ак Барс
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
В текущем сезоне «Салават Юлаев» провёл 53 матча и на данный момент находится на третьем месте в таблице Восточной конференции КХЛ. Уфимская команда имеет в активе 71 очко.
«Ак Барс» провёл 53 матча и на данный момент расположился на втором месте в таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги.
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