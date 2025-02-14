«Салават Юлаев» — «Ак Барс»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 17:00 мск

Сегодня, 14 февраля, в Уфе пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Салават Юлаев» в «зелёном дерби» примет на своём льду казанский «Ак Барс». Встреча на стадионе «Уфа-Арена» начнётся в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 14 февраля 2025, пятница. 17:00 МСК Салават Юлаев Уфа Не начался Ак Барс Казань Кто победит в основное время? П1 X П2

В текущем сезоне «Салават Юлаев» провёл 53 матча и на данный момент находится на третьем месте в таблице Восточной конференции КХЛ. Уфимская команда имеет в активе 71 очко.

«Ак Барс» провёл 53 матча и на данный момент расположился на втором месте в таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги.