«Ночами не плакал». Форвард «Трактора» Кадейкин об отношении к отстранению сборной России

Нападающий «Трактора» Александр Кадейкин высказался про отстранение сборной России, которая не участвует в международных соревнованиях почти три года.

— Скоро будет уже три года, как сборная России не играет на международной арене. Как человек, постоянно вызывавшийся в состав национальной команды на этапы Евротура и едва не попавший на Олимпиаду в Пекине, тяжело переживаете этот бан?

— Сложно так ответить… Ночами не плакал, но понятное дело, что в сборной намного интереснее. Игра за национальную команду — это всегда новый уровень, новая планка, новый горизонт, куда ты хочешь попасть. А сейчас мы немножко зависли в том плане, что в своих клубах варимся. С другой стороны, есть больше времени на работу в командах для оттачивания мастерства, подготовки к играм в КХЛ. Думаю, это один из факторов высокой конкуренции в лиге, о которой я говорил, — приводят слова Кадейкина «Известия».