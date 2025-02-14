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Коваленко: судя по тому, что происходит в мировой политике, наше возвращение не за горами

Коваленко: судя по тому, что происходит в мировой политике, наше возвращение не за горами
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Чемпион СССР, России и Олимпийских игр Андрей Коваленко ответил на вопрос, может ли сборная России вернуться на международные турниры раньше Кубка мира 2028 года.

— Можем ли мы вернуться на мировую арену раньше Кубка мира — 2028?
— Судя по тому, что происходит в мировой политике в последние дни, наше возвращение не за горами. Как только до Европы дойдёт, что США меняют свой курс, начнутся быстрые перемены в мировом спорте.

Может, хоккей здесь не будет в первых рядах, поскольку в ИИХФ сильны позиции стран, которые увлеклись русофобией, — Швеции, Финляндии, к сожалению, даже Чехии. Но, думаю, и они постепенно протрезвеют.

— То есть нашим хоккеистам постепенно можно готовиться?
— На мой взгляд, эта бредовая ситуация, когда политиканы рулят спортом, в ближайшие годы изменится. И НХЛ в этом плане — наш союзник, — приводит слова Коваленко Russia-Hockey.

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