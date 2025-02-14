Артюхин: Загидулин — вратарь не топ-уровня, он не вписывается в «Спартак»

Бывший форвард клубов КХЛ Евгений Артюхин высказался об игре голкипера московского «Спартака» Артёма Загидулина.

«В обороне нужен опыт, стабильность, строгость. Здорово, что молодых подтягивают, но у них могут быть ошибки. Мне кажется, что «Спартак» не угадал с Загидулиным, — не считаю его вратарём топ-уровня, он не вписывается в «Спартак». Не просто так от него избавился «Нефтехимик», команда, которая очень дорожит кадрами. По мне, сейчас у «Спартака» вратарская линия — самая слабая», — приводит слова Артюхина сайт КХЛ.

Вчера, 13 февраля, в Москве закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Динамо» принимало «Спартак» в столичном дерби. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:1.