Артюхин: Загидулин — вратарь не топ-уровня, он не вписывается в «Спартак»
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Бывший форвард клубов КХЛ Евгений Артюхин высказался об игре голкипера московского «Спартака» Артёма Загидулина.
«В обороне нужен опыт, стабильность, строгость. Здорово, что молодых подтягивают, но у них могут быть ошибки. Мне кажется, что «Спартак» не угадал с Загидулиным, — не считаю его вратарём топ-уровня, он не вписывается в «Спартак». Не просто так от него избавился «Нефтехимик», команда, которая очень дорожит кадрами. По мне, сейчас у «Спартака» вратарская линия — самая слабая», — приводит слова Артюхина сайт КХЛ.
Вчера, 13 февраля, в Москве закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Динамо» принимало «Спартак» в столичном дерби. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:1.
Фонбет Чемпионат КХЛ
13 февраля 2025, четверг. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
4 : 1
Спартак
Москва
1:0 Гусев (Уил, Пыленков) – 14:12 (5x5) 2:0 Уил (Гусев, Пыленков) – 32:37 (5x4) 2:1 Беляев (Филин, Лукьянцев) – 45:38 (5x5) 3:1 Комтуа – 46:59 (5x5) 4:1 Гусев (Готовец, Уил) – 58:13 (en)
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