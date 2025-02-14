«Всё было гораздо удобнее, чем в России». Виктор Антипин — об игре в НХЛ

Бывший защитник «Баффало Сэйбрз», а ныне игрок обороны астанинского «Барыса» Виктор Антипин высказался о своих впечатлениях от игры в Национальной хоккейной лиге. В 2017 году Антипин подписал однолетний контракт с «клинками». В сезоне-2017/2018 он сыграл в НХЛ 47 матчей, отметившись 10 результативными передачами.

– Ты испытал культурный шок после переезда в НХЛ из России? Что тебя удивило?

– Меня поразила организация в НХЛ. Было очень комфортно находиться в команде, так как там всё сделано для игроков: экипировка, перелёты, логистика и прочее. Это всё было гораздо удобнее, чем в России.

– Скучал ли, как бывает, по привычной русской кухне?

– Честно говоря, в этом плане проблем не было. В США можно было найти еду, которая не особо отличалась от нашей, но для меня это вообще не было проблемой, — приводит слова Антипина Metaratings.

В текущем сезоне 32-летний защитник сыграл 23 встречи, в которых записал на свой счёт 5 (1+4) очков.