Роман Скворцов не выдвигает обвинений по факту нападения — источник

Подозреваемый в избиении спортивного комментатора Романа Скворцова, госпитализированного в Новосибирске, отпущен под подписку о невыезде. Сам Скворцов не желает продолжать конфликт и не выдвигает никаких обвинений, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Подозреваемый мужчина сейчас находится под подпиской о невыезде, он не скрывается нигде. Сам Скворцов никаких обвинений не выдвигает. Вероятно, что там всё примирением сторон завершится», — сказал собеседник агентства.

Напомним, журналист поступил в медицинское учреждение в ночь на 9 февраля с травмой головы. Ранее сообщалось, что прокуратура возбудила уголовное дело в связи с избиением комментатора Романа Скворцова, который получил черепно-мозговую травму после конфликта с посетителями бара в Новосибирске.

В декабре 2024 года Скворцов стал лауреатом премии Вадима Синявского «Лучший спортивный комментатор по версии членов Российской ассоциации спортивных комментаторов (РАСК)». Журналист освещает хоккей и баскетбол.