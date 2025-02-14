В Кубке мира 2028 года сыграют только национальные команды, без комбинированных сборных

Пресс-служба Национальной хоккейной лиги на официальном сайте объявила о том, что в Кубке мира 2028 сыграют только национальные команды, без комбинированных сборных, таких как сборная Европы и команда молодых звёзд Северной Америки, которые выступали на Кубке мира 2016 года.

Напомним, объявление о проведении Кубка мира по хоккею в 2028 году было сделано лигой 13 февраля 2025 года. Вопрос участия сборной России будет решён позже.

Отмечается, что турнир состоится в феврале и будет организован совместно НХЛ и профсоюзом игроков. В ближайшие месяцы начнётся процесс подачи заявок от городов-кандидатов на проведение турнира.

Ранее Кубок мира проводился три раза: в 1996, 2004 и 2016 годах. На последнем турнире победу одержала сборная Канады, в то время как сборная России дошла до полуфинала, где проиграла будущим обладателям трофея со счётом 3:5.