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Никита Гусев высказался об уходе Алексея Сопина из московского «Динамо»

Никита Гусев высказался об уходе Алексея Сопина из московского «Динамо»
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Нападающий московского «Динамо» Никита Гусев прокомментировал уход Алексея Сопина с поста спортивного директора бело-голубых.

«Было неожиданно. Команда всё понимает и продолжает работать. Он хороший менеджер. Когда я общался по поводу перехода в «Динамо», это была больше работа моего агента», — приводит слова Гусева ТАСС.

Алексей Сопин является воспитанником школы бело-голубых. Бо́льшую часть своей игровой карьеры Сопин провёл именно в московском «Динамо». В составе родного клуба в 2013 году нападающий стал чемпионом России и обладателем Кубка Гагарина. В должности спортивного директора Сопин проработал с 5 июля 2021 года. За это время бело-голубые завоевали Кубок Континента.

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