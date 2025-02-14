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Александр Овечкин ответил на вопрос, смотрит ли он Турнир четырёх наций

Александр Овечкин ответил на вопрос, смотрит ли он Турнир четырёх наций
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Комментарии

Нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин ответил на вопрос, смотрит ли он Турнир четырёх наций.

— Евгений Малкин говорил, что ему интересен Турнир четырёх наций, который проходит в НХЛ. А вы будете смотреть это соревнование?
— Я думаю, что не буду включать Турнир четырёх наций. А смысл смотреть то, где не участвует сборная России?

— Лучше потренироваться во время отпуска в Майами и голову разгрузить?
— Конечно, — приводит слова Овечкина «Матч ТВ».

Турнир четырёх наций – первое состязание национальных команд в их сильнейших составах с Кубка мира – 2016. Тот короткий турнир выиграла сборная Канады. Всего во время турнира пройдёт семь матчей – соперники по разу встретятся друг с другом и две лучшие команды по итогам этих игр сойдутся в финале. В турнире участвуют четыре сборные — Канады, Швеции, Финляндии и США.

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