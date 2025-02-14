Форвард «Салавата Юлаева» Ливо выведен из списка травмированных и сыграет с «Ак Барсом»

Нападающий «Салавата Юлаева» Джош Ливо был выведен из списка травмированных. Форвард попал в заявку на матч уфимского клуба с «Ак Барсом». Встреча пройдёт сегодня, 14 февраля, и начнётся в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 14 февраля 2025, пятница. 17:00 МСК Салават Юлаев Уфа Не начался Ак Барс Казань Кто победит в основное время? П1 X П2

Фото: «Салават Юлаев»

Напомним, Ливо был внесён в список травмированных 11 февраля. Сообщалось, что игрок получил рецидив старой травмы в матче с «Нефтехимиком». В конце третьего периода он перестал выходить на лёд, а после игры отправился на медицинское обследование. Форвард пропустил звёздный уикенд КХЛ в Новосибирске.

В нынешнем сезоне 31-летний канадский нападающий провёл 47 матчей, в которых забросил 40 шайб и отдал 23 результативные передачи.