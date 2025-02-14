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Форвард «Салавата Юлаева» Ливо выведен из списка травмированных и сыграет с «Ак Барсом»

Форвард «Салавата Юлаева» Ливо выведен из списка травмированных и сыграет с «Ак Барсом»
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Нападающий «Салавата Юлаева» Джош Ливо был выведен из списка травмированных. Форвард попал в заявку на матч уфимского клуба с «Ак Барсом». Встреча пройдёт сегодня, 14 февраля, и начнётся в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 февраля 2025, пятница. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Не начался
Ак Барс
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Фото: «Салават Юлаев»

Напомним, Ливо был внесён в список травмированных 11 февраля. Сообщалось, что игрок получил рецидив старой травмы в матче с «Нефтехимиком». В конце третьего периода он перестал выходить на лёд, а после игры отправился на медицинское обследование. Форвард пропустил звёздный уикенд КХЛ в Новосибирске.

В нынешнем сезоне 31-летний канадский нападающий провёл 47 матчей, в которых забросил 40 шайб и отдал 23 результативные передачи.

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