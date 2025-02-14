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Нападающий «Ак Барса» Ник Петан вернулся в состав после травмы

Нападающий «Ак Барса» Ник Петан вернулся в состав после травмы
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Нападающий «Ак Барса» Ник Петан восстановился после травмы и попал в заявку на матч казанского клуба с «Салаватом Юлаевым». Встреча пройдёт сегодня, 14 февраля, и начнётся в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 февраля 2025, пятница. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Не начался
Ак Барс
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Фото: «Ак Барс»

Напомним, Петан получил повреждение во встрече с «Салаватом Юлаевым в конце января. Петан набрал 37 (10+27) очков в 38 матчах, на счету Сафонова 17 (6+11) очков в 39 встречах.

«Ак Барс» провёл 53 матча и на данный момент расположился на втором месте в таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги. Казанская команда набрала 72 очка. «Салават Юлаев» провёл 53 встречи и на данный момент находится на третьем месте в таблице Восточной конференции КХЛ. Уфимская команда имеет в активе 71 очко.

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