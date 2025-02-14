«Северсталь» — «Локомотив»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 19:30 мск

Сегодня, 14 февраля, в Череповце пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местная «Северсталь» примет на своём льду ярославский «Локомотив». Встреча на стадионе «Ледовый дворец» начнётся в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 14 февраля 2025, пятница. 19:30 МСК Северсталь Череповец Не начался Локомотив Ярославль Кто победит в основное время? П1 X П2

В текущем сезоне «Северсталь» провела 53 матча и на данный момент находится на четвёртом месте в таблице Западной конференции КХЛ. Команда имеет в своём активе 69 очков.

«Локомотив» провёл 55 матчей и на данный момент расположился на первом месте в таблице Западной конференции Континентальной хоккейной лиги. У ярославской команды 82 очка.