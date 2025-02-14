«Северсталь» — «Локомотив»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 19:30 мск
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Сегодня, 14 февраля, в Череповце пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местная «Северсталь» примет на своём льду ярославский «Локомотив». Встреча на стадионе «Ледовый дворец» начнётся в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.
Фонбет Чемпионат КХЛ
14 февраля 2025, пятница. 19:30 МСК
Северсталь
Череповец
Не начался
Локомотив
Ярославль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
В текущем сезоне «Северсталь» провела 53 матча и на данный момент находится на четвёртом месте в таблице Западной конференции КХЛ. Команда имеет в своём активе 69 очков.
«Локомотив» провёл 55 матчей и на данный момент расположился на первом месте в таблице Западной конференции Континентальной хоккейной лиги. У ярославской команды 82 очка.
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