Кожевников — о погоне Овечкина за рекордом Гретцки: с каждой шайбой Саше будет всё тяжелее

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников считает, что российскому нападающему и капитану «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину всё тяжелее будет даваться каждая шайба в погоне за рекордом Уэйна Гретцки по голам в НХЛ.

— Сможет ли Овечкин после взятия рекорда Гретцки замахнуться на 1000 шайб в регулярках?

— Это будет зависеть от его желания. Мы можем говорить что угодно, прогнозировать. Но всё зависит от Саши — захочет, значит, будет идти к 1000 шайб.

Сейчас главное — побить рекорд Гретцки, с каждой шайбой будет всё тяжелее. Сопротивления будет больше, чтобы он не догнал Уэйна. Всё‑таки это национальный рекорд, даже не беря в расчёт политику. К тому же никто не захочет, чтобы именно в игре против них этот рекорд побили, — приводит слова Кожевникова «Матч ТВ».

Напомним, Овечкин с 879 заброшенными шайбами занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, уступая только Гретцки (894).