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Вице-комиссионер НХЛ Дэйли: участие сборной России сделало бы олимпийский турнир лучше

Вице-комиссионер НХЛ Дэйли: участие сборной России сделало бы олимпийский турнир лучше
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Вице-комиссионер НХЛ Билл Дэйли поддержал заявление главы профсоюза игроков НХЛ (НХЛПА) Марти Уолша о возвращении сборной России на международные турниры.

«Я разделяю взгляды Марти. Участие России сделало бы олимпийский турнир лучше. Но это не наше решение. Насколько понимаю, это решение будет принимать МОК, а не ИИХФ», — приводит слова Дэйли «РИА Новости Спорт».

Ранее Уолш высказался о желании увидеть сборную России на Олимпийских играх в 2026 году и Кубке мира в 2028 году. Он выразил надежду, что по мере приближения к началу турниров российские спортсмены будут возвращаться на международную арену.

Напомним, ранее Международная федерация хоккея (ИИХФ) не допустила сборную России до участия в чемпионате мира 2026 года.

Сборная России пропускает чемпионаты мира по хоккею с 2022 года. Команда успела сыграть на Олимпиаде в том же году до отстранения, где заняла второе место.

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