Виктор Козлов стал кавалером ордена «Салавата Юлаева» за заслуги перед Башкортостаном

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов указом главы Республики Башкортостан Радием Хабировым награждён орденом «Салавата Юлаева» за заслуги перед Башкортостаном. Об этом сообщает пресс-служба уфимского клуба.

Козлов был назначен главным тренером «Салавата Юлаева» 1 мая 2022 года. С 2015 по 2017 год был ассистентом главного тренера магнитогорского «Металлурга». С 2017-го по 2018-й возглавлял «Металлург», в 2018-м вернулся к должности ассистента в магнитогорском клубе. С 2020 по 2022 год был ассистентом главного тренера «Салавата Юлаева».

Является обладателем Кубка Гагарина 2016 года и финалистом в 2017 году как ассистент главного тренера. Напомним, сегодня, 14 февраля, Виктор Козлов отмечает 50-летие.