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Виктор Козлов стал кавалером ордена «Салавата Юлаева» за заслуги перед Башкортостаном

Виктор Козлов стал кавалером ордена «Салавата Юлаева» за заслуги перед Башкортостаном
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Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов указом главы Республики Башкортостан Радием Хабировым награждён орденом «Салавата Юлаева» за заслуги перед Башкортостаном. Об этом сообщает пресс-служба уфимского клуба.

Козлов был назначен главным тренером «Салавата Юлаева» 1 мая 2022 года. С 2015 по 2017 год был ассистентом главного тренера магнитогорского «Металлурга». С 2017-го по 2018-й возглавлял «Металлург», в 2018-м вернулся к должности ассистента в магнитогорском клубе. С 2020 по 2022 год был ассистентом главного тренера «Салавата Юлаева».

Является обладателем Кубка Гагарина 2016 года и финалистом в 2017 году как ассистент главного тренера. Напомним, сегодня, 14 февраля, Виктор Козлов отмечает 50-летие.

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