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«Всё есть в таблице». Кожевников назвал главных претендентов на победу в Кубке Гагарина

«Всё есть в таблице». Кожевников назвал главных претендентов на победу в Кубке Гагарина
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников ответил на вопрос, кого считает основными претендентами на победу в Кубке Гагарина.

«Всё есть в таблице. Главные претенденты — лидеры, тут всё ясно. Осталось 10–11 игр регулярки, серьёзных изменений не будет. Претендентами можно назвать и «Локомотив», и «Динамо», и «Трактор», и ЦСКА. Все лидеры — претенденты на титул.

Удивить может любая команда из восьмёрки, перекрестный плей‑офф доказал, что можно вылететь и в начале плей‑офф, попав на команду из другой конференции с отличающимся стилем. Будет интересно», — приводит слова Кожевникова «Матч ТВ».

Ярославский «Локомотив» и челябинский «Трактор», которые являются лидерами Западной и Восточной конференций соответственно, досрочно обеспечили себе участие в плей‑офф. Розыгрыш Кубка Гагарина – 2025 стартует в конце марта.

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