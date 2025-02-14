Стало известно, с кем Александр Овечкин будет заниматься во время перерыва в НХЛ

Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин во время паузы в сезоне НХЛ на Турнир четырёх наций будет тренироваться с олимпийским чемпионом Дарюсом Каспарайтисом.

«В эту паузу я буду заниматься вместе со своим хорошим другом и звездой НХЛ — Дарюсом Каспарайтисом! Мы уже начали совместные тренировки. Спасибо Касперу за помощь!» — приводит слова Овечкина официальный телеграм-канал команды хоккеиста.

В текущем сезоне НХЛ на счету 39-летнего Овечкина 26 голов и 17 результативных передач в 39 матчах за клуб. От рекорда Уэйна Гретцки по заброшенным шайбам в регулярках НХЛ Александра отделяет 15 голов.