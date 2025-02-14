«Салават Юлаев» в домашнем матче одержал победу над «Ак Барсом»
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В Уфе закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Салават Юлаев» принимал казанский «Ак Барс. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:0.
Фонбет Чемпионат КХЛ
14 февраля 2025, пятница. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
3 : 0
Ак Барс
Казань
1:0 Набиев (Чёрный, Варлов) – 27:21 (5x5) 2:0 Ян (Алалыкин) – 49:25 (5x5) 3:0 Ливо (Хмелевски) – 59:32 (en)
В первом периоде команды обошлись без заброшенных шайб. Открыл счёт на 27-й минуте Артём Набиев, ему ассистировали Александр Чёрный и Сергей Варлов. На 49-й минуте Деннис Ян с передачи Данила Алалыкина забросил вторую шайбу хозяев во встрече. В концовке третьего периода Джош Ливо установил окончательный счёт в матче.
«Салават Юлаев» набрал 73 очка после 53 встреч и находится на втором месте в таблице Востока. «Ак Барс» с 72 очками в активе располагается на третьей строчке турнирной таблицы Восточной конференции.
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