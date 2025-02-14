«Салават Юлаев» в домашнем матче одержал победу над «Ак Барсом»

В Уфе закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Салават Юлаев» принимал казанский «Ак Барс. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:0.

В первом периоде команды обошлись без заброшенных шайб. Открыл счёт на 27-й минуте Артём Набиев, ему ассистировали Александр Чёрный и Сергей Варлов. На 49-й минуте Деннис Ян с передачи Данила Алалыкина забросил вторую шайбу хозяев во встрече. В концовке третьего периода Джош Ливо установил окончательный счёт в матче.

«Салават Юлаев» набрал 73 очка после 53 встреч и находится на втором месте в таблице Востока. «Ак Барс» с 72 очками в активе располагается на третьей строчке турнирной таблицы Восточной конференции.