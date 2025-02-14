Результаты матчей ВХЛ 14 февраля

Сегодня, 14 февраля, состоялись три матча в рамках Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ) — 2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедших встреч.

Лучшей командой ВХЛ является новокузнецкий «Металлург» (52 игры, 78 очков). На втором месте — «Динамо» из Санкт-Петербурга, набравшее 76 очков за 52 матча. Тройку лидеров замыкает тюменский «Рубин» с 74 очками после 53 встреч.

Главным аутсайдером ВХЛ на данный момент является «Юнисон-Москва», на счету которого 33 очка после 53 матчей.

Действующим обладателем Кубка Петрова является альметьевский «Нефтяник», в финальной серии прошлого сезона взявший верх над тульским АКМ со счётом 4-0.