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Результаты матчей ВХЛ 14 февраля

Результаты матчей ВХЛ 14 февраля
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Сегодня, 14 февраля, состоялись три матча в рамках Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ) — 2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедших встреч.

OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
14 февраля 2025, пятница. 15:00 МСК
Сокол
Красноярск
Окончен
3 : 4
Б
Омские Крылья
Омск
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
14 февраля 2025, пятница. 16:30 МСК
Южный Урал
Оренбургская область
Окончен
0 : 1
Звезда
Москва
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
14 февраля 2025, пятница. 17:00 МСК
Магнитка
Магнитогорск
Окончен
4 : 0
ХК Юнисон-Москва
Москва

Лучшей командой ВХЛ является новокузнецкий «Металлург» (52 игры, 78 очков). На втором месте — «Динамо» из Санкт-Петербурга, набравшее 76 очков за 52 матча. Тройку лидеров замыкает тюменский «Рубин» с 74 очками после 53 встреч.

Главным аутсайдером ВХЛ на данный момент является «Юнисон-Москва», на счету которого 33 очка после 53 матчей.

Действующим обладателем Кубка Петрова является альметьевский «Нефтяник», в финальной серии прошлого сезона взявший верх над тульским АКМ со счётом 4-0.

Календарь ВХЛ
Турнирная таблица ВХЛ
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