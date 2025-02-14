Результаты матчей ВХЛ 14 февраля
Поделиться
Сегодня, 14 февраля, состоялись три матча в рамках Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ) — 2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедших встреч.
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
14 февраля 2025, пятница. 15:00 МСК
Сокол
Красноярск
Окончен
3 : 4
Б
Омские Крылья
Омск
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
14 февраля 2025, пятница. 16:30 МСК
Южный Урал
Оренбургская область
Окончен
0 : 1
Звезда
Москва
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
14 февраля 2025, пятница. 17:00 МСК
Магнитка
Магнитогорск
Окончен
4 : 0
ХК Юнисон-Москва
Москва
Лучшей командой ВХЛ является новокузнецкий «Металлург» (52 игры, 78 очков). На втором месте — «Динамо» из Санкт-Петербурга, набравшее 76 очков за 52 матча. Тройку лидеров замыкает тюменский «Рубин» с 74 очками после 53 встреч.
Главным аутсайдером ВХЛ на данный момент является «Юнисон-Москва», на счету которого 33 очка после 53 матчей.
Действующим обладателем Кубка Петрова является альметьевский «Нефтяник», в финальной серии прошлого сезона взявший верх над тульским АКМ со счётом 4-0.
Комментарии
- 14 февраля 2025
-
19:38
-
19:17
-
18:27
-
17:51
-
17:36
-
17:21
-
17:04
-
16:40
-
16:30
-
16:18
-
15:45
-
15:27
-
15:10
-
14:47
-
14:30
-
14:14
-
14:00
-
13:45
-
13:28
-
13:11
-
13:00
-
12:44
-
12:31
-
12:17
-
12:00
-
11:44
-
11:31
-
11:20
-
11:05
-
10:54
-
10:40
-
10:27
-
10:15
-
10:03
-
09:47