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Анвар Гатиятулин прокомментировал поражение «Ак Барса» от «Салавата Юлаева» в гостях

Анвар Гатиятулин прокомментировал поражение «Ак Барса» от «Салавата Юлаева» в гостях
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Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал сухое поражение от «Салавата Юлаева» в гостях (0:3).

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 февраля 2025, пятница. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
3 : 0
Ак Барс
Казань
1:0 Набиев (Чёрный, Варлов) – 27:21 (5x5)     2:0 Ян (Алалыкин) – 49:25 (5x5)     3:0 Ливо (Хмелевски) – 59:32 (en)    

– Игра прошла в самоотверженной борьбе, накал был до последней минуты. До первой шайбы игра была плотной, потом команды раскрылись, было много моментов, но нам не хватило реализации. Спасибо нашим болельщикам за поддержку.

– Ваша команда создала довольно много моментов, особенно в концовке матча. Почему не удалось забить?
– Мы знаем, как результативно может играть наша команда. Возможно, в прошлом матче мы не так активно играли, но сегодня и движение было хорошее, и нацеленность на ворота, и моментов было создали. У нас только Даниил Журавлёв мог хет-трик сделать. Будем работать, чтобы создавать ещё больше моментов и реализовывать их, — приводит слова Гатиятулина официальный сайт «Ак Барса».

«Салават Юлаев» набрал 73 очка после 54 встреч и находится на втором месте в таблице Востока. «Ак Барс» с 72 очками в активе располагается на третьей строчке.

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