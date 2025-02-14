Анвар Гатиятулин прокомментировал поражение «Ак Барса» от «Салавата Юлаева» в гостях

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал сухое поражение от «Салавата Юлаева» в гостях (0:3).

– Игра прошла в самоотверженной борьбе, накал был до последней минуты. До первой шайбы игра была плотной, потом команды раскрылись, было много моментов, но нам не хватило реализации. Спасибо нашим болельщикам за поддержку.

– Ваша команда создала довольно много моментов, особенно в концовке матча. Почему не удалось забить?

– Мы знаем, как результативно может играть наша команда. Возможно, в прошлом матче мы не так активно играли, но сегодня и движение было хорошее, и нацеленность на ворота, и моментов было создали. У нас только Даниил Журавлёв мог хет-трик сделать. Будем работать, чтобы создавать ещё больше моментов и реализовывать их, — приводит слова Гатиятулина официальный сайт «Ак Барса».

«Салават Юлаев» набрал 73 очка после 54 встреч и находится на втором месте в таблице Востока. «Ак Барс» с 72 очками в активе располагается на третьей строчке.