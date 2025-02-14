Дыняк — о поражении от «Салавата»: соперник просто реализовал свои моменты, а мы — нет
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Нападающий «Ак Барса» Никита Дыняк высказался о сухом поражении своей команды от «Салавата Юлаева» (0:3) в гостевом матче.
Фонбет Чемпионат КХЛ
14 февраля 2025, пятница. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
3 : 0
Ак Барс
Казань
1:0 Набиев (Чёрный, Варлов) – 27:21 (5x5) 2:0 Ян (Алалыкин) – 49:25 (5x5) 3:0 Ливо (Хмелевски) – 59:32 (en)
– Была равная игра. Просто соперник реализовал свои моменты, а мы – нет.
– Что конкретно не получилось у «Ак Барса»?
– Забить голы. Были моменты, но хорошо сыграл вратарь соперника, где-то подтащил, вытаскивал шайбы из пустых ворот. Плюс также ребята у «Салавата» пластались, ловили шайбы на себя, — приводит слова Дыняка официальный сайт «Ак Барса».
«Салават Юлаев» набрал 73 очка после 54 встреч и находится на втором месте в таблице Востока. «Ак Барс» с 72 очками в активе располагается на третьей строчке.
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