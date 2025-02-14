Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Дыняк — о поражении от «Салавата»: соперник просто реализовал свои моменты, а мы — нет

Дыняк — о поражении от «Салавата»: соперник просто реализовал свои моменты, а мы — нет
Комментарии

Нападающий «Ак Барса» Никита Дыняк высказался о сухом поражении своей команды от «Салавата Юлаева» (0:3) в гостевом матче.

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 февраля 2025, пятница. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
3 : 0
Ак Барс
Казань
1:0 Набиев (Чёрный, Варлов) – 27:21 (5x5)     2:0 Ян (Алалыкин) – 49:25 (5x5)     3:0 Ливо (Хмелевски) – 59:32 (en)    

– Была равная игра. Просто соперник реализовал свои моменты, а мы – нет.

– Что конкретно не получилось у «Ак Барса»?
– Забить голы. Были моменты, но хорошо сыграл вратарь соперника, где-то подтащил, вытаскивал шайбы из пустых ворот. Плюс также ребята у «Салавата» пластались, ловили шайбы на себя, — приводит слова Дыняка официальный сайт «Ак Барса».

«Салават Юлаев» набрал 73 очка после 54 встреч и находится на втором месте в таблице Востока. «Ак Барс» с 72 очками в активе располагается на третьей строчке.

Материалы по теме
Анвар Гатиятулин прокомментировал поражение «Ак Барса» от «Салавата Юлаева» в гостях
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android