Дыняк — о поражении от «Салавата»: соперник просто реализовал свои моменты, а мы — нет

Нападающий «Ак Барса» Никита Дыняк высказался о сухом поражении своей команды от «Салавата Юлаева» (0:3) в гостевом матче.

– Была равная игра. Просто соперник реализовал свои моменты, а мы – нет.

– Что конкретно не получилось у «Ак Барса»?

– Забить голы. Были моменты, но хорошо сыграл вратарь соперника, где-то подтащил, вытаскивал шайбы из пустых ворот. Плюс также ребята у «Салавата» пластались, ловили шайбы на себя, — приводит слова Дыняка официальный сайт «Ак Барса».

«Салават Юлаев» набрал 73 очка после 54 встреч и находится на втором месте в таблице Востока. «Ак Барс» с 72 очками в активе располагается на третьей строчке.