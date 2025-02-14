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Результаты матчей МХЛ 14 февраля

Результаты матчей МХЛ 14 февраля
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Сегодня, 14 февраля, прошли три матча регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игр Молодёжной хоккейной лиги (МХЛ).

OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
14 февраля 2025, пятница. 18:00 МСК
Чайка
Нижний Новгород
Окончен
3 : 4
ОТ
Авто
Екатеринбург
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
14 февраля 2025, пятница. 18:30 МСК
Ирбис
Казань
Окончен
4 : 2
Стальные Лисы
Магнитогорск
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
14 февраля 2025, пятница. 19:00 МСК
МХК Атлант
Московская область
Окончен
2 : 6
Локо
Ярославль

По состоянию на 14 февраля в Золотом дивизионе Западной конференции лидирует «Спартак» с 72 очками. В Серебряном дивизионе Запада первое место занимает белорусское «Динамо-Шинник» (72). В Золотом дивизионе Восточной конференции лидером являются «Мамонты Югры» (68). В Серебряном дивизионе Востока с 65 очками лидирует «Толпар». Главным аутсайдером нынешнего сезона МХЛ является «АКМ Новомосковск», на счету которой всего 10 очков после 42 игр.

Действующим обладателем Кубка Харламова является «СКА-1946».

Календарь МХЛ
Турнирная таблица МХЛ
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