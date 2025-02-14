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Северсталь — Локомотив, результат матча 14 февраля 2025, счёт 1:5, КХЛ 2024-2025

«Локомотив» с крупным счётом победил «Северсталь» в гостях, забросив пять шайб
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В Череповце закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местная «Северсталь» принимала ярославский «Локомотив». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 февраля 2025, пятница. 19:30 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
1 : 5
Локомотив
Ярославль
0:1 Шалунов (Берёзкин) – 03:28 (5x5)     0:2 Сергеев (Каюмов, Гернат) – 32:38 (5x5)     0:3 Сурин (Полунин, Алексеев) – 34:10 (5x5)     1:3 Подшивалов (Муханов, Думбадзе) – 38:57 (5x5)     1:4 Рафиков (Фрейз, Кирьянов) – 39:58 (5x5)     1:5 Иванов (А. Радулов, Никулин) – 47:00 (5x5)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

На четвёртой минуте Максим Шалунов с передачи Максима Берёзкина открыл счёт во встрече. На 33-й минуте Андрей Сергеев увеличил преимущество с передач Артура Каюмова и Мартина Герната. Две минуты спустя Егор Сурин забросил третью шайбу гостей с передач Александра Полунина и Дениса Алексеева.

На 39-й минуте Иван Подшивалов забросил первую шайбу «Северстали» с передач Тимура Муханова и Давида Думбадзе. Минуту спустя Рушан Рафиков сделал счёт 4:1. На 48-й минуте Георгий Иванов установил окончательный счёт во встрече с передач Александра Радулова и Степана Никулина.

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