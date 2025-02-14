«Локомотив» с крупным счётом победил «Северсталь» в гостях, забросив пять шайб

В Череповце закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местная «Северсталь» принимала ярославский «Локомотив». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:1.
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На четвёртой минуте Максим Шалунов с передачи Максима Берёзкина открыл счёт во встрече. На 33-й минуте Андрей Сергеев увеличил преимущество с передач Артура Каюмова и Мартина Герната. Две минуты спустя Егор Сурин забросил третью шайбу гостей с передач Александра Полунина и Дениса Алексеева.
На 39-й минуте Иван Подшивалов забросил первую шайбу «Северстали» с передач Тимура Муханова и Давида Думбадзе. Минуту спустя Рушан Рафиков сделал счёт 4:1. На 48-й минуте Георгий Иванов установил окончательный счёт во встрече с передач Александра Радулова и Степана Никулина.
- 14 февраля 2025
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